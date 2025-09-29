Mitten in der Nacht brennt es in einem Tübinger Wohnhaus. Ein Bewohner wird schwer verletzt aus dem Dachgeschoss gerettet, mehrere Wohnungen sind unbewohnbar.

red/dpa/lsw 29.09.2025 - 07:08 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tübingen sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein 65-Jähriger sei aus dem Dachgeschoss gerettet und mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Drei weitere Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.