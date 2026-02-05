Nach dem Brand in einer Tiefgarage in Vaihingen an der Enz können die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Elf hätten noch kein Wasser, sagt eine Sprecherin der Stadt.

red/dpa/lsw 05.02.2026 - 18:54 Uhr

Nach einem Brand in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) können die betroffenen Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Das teilte eine Sprecherin der Stadt am Abend auf Nachfrage mit. Elf Personen hätten noch kein Wasser, könnten aber zu den Öffnungszeiten die Sanitäranlagen des Hallenbades nutzen. Alle Wohnungen seien seit dem Mittag wieder an die Strom- und Heizungsversorgung angeschlossen.