Ausstellung in Schorndorf Hier gibt es kunstvolle Ostereier – „Es ist eine ganz diffizile Arbeit“

In der Ausstellung „Kunst am Ei“ dreht sich alles rund um das Osterei und das Osterfest. Bei der Veranstaltung in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle am 8. und 9. März sind wieder neue Aussteller dabei.