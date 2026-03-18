Ein Wohnwagen steht am Mittwochmittag in Waiblingen-Beinstein an der Schorndorfer Straße in Vollbrand, dann greift das Feuer auf eine Gartenhütte über.

Ein Wohnwagen und eine Gartenhütte sind am Mittwochvormittag bei Waiblingen-Beinstein (Rems-Murr-Kreis) in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Als die Feuerwehr an der Schorndorfer Straße eintraf, stand der Wohnwagen bereits voll in Flammen, und das Feuer hatte auch schon auf eine danebenstehende Gartenhütte übergegriffen.

Das Feuer war laut Polizei gegen 11.15 Uhr gemeldet worden. Die starke Rauchentwicklung war nach Augenzeugenberichten weithin sichtbar und teilweise vom Waiblinger Stadtgebiet aus zu sehen.

Feuerwehrleute löschten den Brand. Foto: Benjamin Beytekin

Mit einem größeren Aufgebot rückte die Feuerwehr Waiblingen mit mehreren Fahrzeugen an, um das Feuer zu bekämpfen.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Gegen 12.30 Uhr war das Feuer nach ersten Informationen gelöscht.