Ein Wohnwagen steht am Mittwochmittag in Waiblingen-Beinstein an der Schorndorfer Straße in Vollbrand, dann greift das Feuer auf eine Gartenhütte über.
18.03.2026 - 14:56 Uhr
Ein Wohnwagen und eine Gartenhütte sind am Mittwochvormittag bei Waiblingen-Beinstein (Rems-Murr-Kreis) in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Als die Feuerwehr an der Schorndorfer Straße eintraf, stand der Wohnwagen bereits voll in Flammen, und das Feuer hatte auch schon auf eine danebenstehende Gartenhütte übergegriffen.