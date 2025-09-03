In den Weinbergen zwischen Weinstadt-Schnait und Aichelberg kommt es am späten Dienstagabend zu einem Brand. Die Polizei ermittelt nun die Ursache und sucht Zeugen.

Annette Clauß 03.09.2025 - 09:27 Uhr

Mehrere Zeugen haben am Dienstag gegen 23 Uhr ein Feuer in den Weinbergen zwischen der Weinstädter Ortschaft Schnait (Rems-Murr-Kreis) und Aichelberg (Landkreis Esslingen) bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und stellte vor Ort fest, dass eine Gartenhütte in Flammen stand.