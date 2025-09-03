In den Weinbergen zwischen Weinstadt-Schnait und Aichelberg kommt es am späten Dienstagabend zu einem Brand. Die Polizei ermittelt nun die Ursache und sucht Zeugen.

Mehrere Zeugen haben am Dienstag gegen 23 Uhr ein Feuer in den Weinbergen zwischen der Weinstädter Ortschaft Schnait (Rems-Murr-Kreis) und Aichelberg (Landkreis Esslingen) bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und stellte vor Ort fest, dass eine Gartenhütte in Flammen stand.

 

Die Feuerwehrleute konnten das Häuschen trotz aller Bemühungen nicht mehr retten – es brannte vollständig ab. Weshalb der Brand ausgebrochen war, ist bislang nicht klar. Der durch den Brand entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei ungefähr 10 000 Euro.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Diese können direkt ans Polizeirevier Waiblingen (0 71 51/95 04 22) weitergegeben werden.