Feuer in Weinstadt: Reiheneckhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

„Gerade sind die Löscharbeiten in vollem Gange“, hieß es von der Polizeidirektion in Aalen am Samstag kurz nach 18 Uhr auf Nachfrage. Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag nach Weinstadt-Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt.

Kurz nach 16 Uhr war dort ein Reiheneckhaus in der Nonnengasse in Brand geraten. Wie die Feuerwehr um 18.45 Uhr mitteilte, war ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Am Nachmittag war es in der historischen Nonnengasse zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand nach Angaben der Polizei bereits der komplette Dachstuhl mit Solardachziegeln in Brand.

Um 16.13 Uhr Uhr sei der Alarm bei den Einsatzkräften eingegangen berichtet die Feuerwehr. Aufgrund der engen Bebauung in der Nonnengasse habe man umgehend einen umfassenden Löschangriff mit vier Rohren eingeleitet, um ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser zu verhindern.

Das Haus ist zunächst nicht mehr bewohnbar

Der Feuerwehr Weinstadt, die insgesamt mit 14 Fahrzeugen und mehr als 90 Einsatzkräften aus allen fünf Abteilungen der Gemeinde Weinstadt vor Ort war, gelang es wie die Polizei in einer weiteren Mitteilung berichtete, ein Übergreifen auf die benachbarten Wohnhäuser zu verhindern. Die Bewohner des Eckhauses, in dem sich zwei Wohnungen befinden, waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Das Feuer sei am Samstag gegen 19 Uhr weitgehend unter Kontrolle gewesen. Für die Nachlöscharbeiten und die Suche nach möglichen Glutnestern musste das Dach durch die Feuerwehr abgetragen werden. Ein Feuerwehrmann habe infolge der Hitze eine Kreislaufschwäche erlitten.

Das Haus ist laut Polizei zunächst nicht mehr bewohnbar und ein vor dem Haus geparktes Fahrzeug wurde durch herabfallende Gegenstände beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa 200.000 Euro. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, könnte ein technischer Defekt an einem Batteriespeicher im Dachgeschoss zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.