Feuer in Weinstadt Reiheneckhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar
In Weinstadt-Strümpfelbach ist in der Nonnengasse ein Reiheneckhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an.
In Weinstadt-Strümpfelbach ist in der Nonnengasse ein Reiheneckhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an.
„Gerade sind die Löscharbeiten in vollem Gange“, hieß es von der Polizeidirektion in Aalen am Samstag kurz nach 18 Uhr auf Nachfrage. Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag nach Weinstadt-Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt.