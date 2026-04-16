Nach einem Großbrand in einer der wichtigsten Ölraffinerien Australiens läuft die Produktion nur noch eingeschränkt. Der Vorfall verschärft die ohnehin angespannte Lage bei Flugtreibstoff.
16.04.2026 - 06:20 Uhr
Geelong - Ein Großbrand in einer Ölraffinerie im australischen Geelong hat die Treibstoffproduktion vorübergehend beeinträchtigt und sorgt für zusätzliche Unsicherheit bei der Versorgung mit Kerosin. Das gewaltige Feuer in der Anlage des Energieunternehmens Viva Energy war am späten Mittwochabend (Ortszeit) ausgebrochen. Dabei gab es auch mehrere Explosionen. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle.