Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach wurden drei Personen leicht verletzt. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Laureta Nrecaj 19.09.2025 - 14:42 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am Freitag gegen 13.25 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Hohewartstraße in Stuttgart-Feuerbach alarmiert worden. Das Feuer brach im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses aus, konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und inzwischen vollständig gelöscht werden, sagt ein Polizeisprecher. Die genaue Brandursache sei noch unklar.