Kurz vor Karneval in Rio de Janeiro: Brand in Kostüm-Fabrik

In etwa zwei Wochen ist der Auftakt des weltberühmten Karnevals. Nun erschüttert ein verheerender Brand die Vorbereitungen der Sambaschulen. Es gibt auch Verletzte.

dpa 12.02.2025 - 20:41 Uhr

Rio de Janeiro - Ein Brand in einer Karnevalskostüm-Fabrik in Rio de Janeiro hat kurz vor den weltberühmten Karnevalsumzügen erheblichen Schaden angerichtet. Die gesamte Kostümproduktion von drei Sambaschulen habe sich in dem Gebäude befunden, teilten die betroffenen Schulen über die sozialen Netzwerke mit. "Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen totalen Materialverlust handelt", zitierte das Nachrichtenportal "G1" den Vorsitzenden der Karnevalsliga, Hugo Júnior.