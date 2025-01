An der kalifornischen Pazifikküste hat sich erneut ein Waldbrand entzündet. Zahlreiche Menschen fliehen vor dem Feuer. Dichter Rauch hängt über Los Angeles.

dpa 07.01.2025 - 23:20 Uhr

Los Angeles - Ein schnell um sich greifender Waldbrand in Südkalifornien hat tausende Menschen in die Flucht geschlagen. In Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles stieg dichter Rauch auf. Für Teile der Region haben die Behörden erste Evakuierungen angeordnet. Laut US-Medienberichten sind schon Häuser abgebrannt. Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil im Westen von Los Angeles mit rund 25.000 Einwohnern.