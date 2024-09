Im Harz ist ein Waldbrand ausgebrochen. Hunderte Menschen werden vom höchsten Berg, dem Brocken, mit Bussen in Sicherheit gebracht.

Wernigerode - Wegen eines Waldbrandes werden rund 500 Menschen vom Brocken in Sicherheit gebracht. Es handele sich um Touristen, Wanderer und Sportler, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Sie würden mit Bussen von dem Harzgipfel geholt.

Der Brand war am Nachmittag am Königsberg entdeckt worden. Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse sprach zunächst von einer Brandlänge von 300 Metern.

Lesen Sie auch

Am Abend waren zwei Flugzeuge aus Niedersachsen, eine Maschine des Harzkreises sowie ein Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt. Dazu kamen laut Landkreissprecher noch rund 100 Feuerwehrleute am Boden.

Die Stadt Wernigerode und der Landkreis Harz bildeten einen gemeinsamen Einsatzstab. Die Harzer Schmalspurbahnen informierten, dass die Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken wegen des Waldbrandes gesperrt sei. Es komme zu erheblichen Verzögerungen.

Derzeit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sehr hoch. Zuletzt kam es zu Wald- und Feldbränden vor allem im Norden des Landes. Die meisten konnten schnell gelöscht werden.