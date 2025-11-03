Am Morgen rückt die Feuerwehr in Mannheim zu einem Hochhaus aus, dort steht eine Wohnung in Flammen. Mehrere Bewohner werden evakuiert.

dpa 03.11.2025 - 07:49 Uhr

Mannheim - In einer Wohnung in einem Mannheimer Hochhaus (Baden-Württemberg) ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breite sich weiter aus, daher werde die Anzahl an Einsatzkräften erhöht, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mensch wurde demnach aus der Wohnung gerettet. Es seien über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.