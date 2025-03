In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter in Feuerbach mehrere Einbrüche in verschiedene Ladengeschäfte begangen. Die Polizei sucht Zeugen.

ljy 15.03.2025 - 10:50 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mehrere Ladengeschäfte in Feuerbach eingebrochen und haben dort Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, drückten die Diebe im Laufe der Nacht in einem Textilgeschäft an der Mauserstraße die Schiebetür aus den Schienen und erbeuteten im Inneren des Geschäfts mehrere Hundert Euro Bargeld, die sich dort zum Teil in Spendendosen befanden.