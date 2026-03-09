Ein leuchtender Feuerball am Himmel hat in Baden-Württemberg viel Aufsehen erregt. Auch in der Region Stuttgart war der Meteor zu sehen, wie unser Video zeigt.
Ein Feuerball, der über den Himmel zieht – das war in Baden-Württemberg am Sonntagabend zu sehen. Dabei handelte es sich um einen hell leuchtenden Meteor. Auch in der Region Stuttgart war das Lichterspektakel sichtbar. Ein Video, das eine Augenzeugin um 18.55 Uhr auf der B27 bei Ludwigsburg aufgenommen hat, zeigt den hell leuchtenden Feuerball am Nachthimmel.