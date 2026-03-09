Ein leuchtender Feuerball am Himmel hat in Baden-Württemberg viel Aufsehen erregt. Auch in der Region Stuttgart war der Meteor zu sehen, wie unser Video zeigt.

Ein Feuerball, der über den Himmel zieht – das war in Baden-Württemberg am Sonntagabend zu sehen. Dabei handelte es sich um einen hell leuchtenden Meteor. Auch in der Region Stuttgart war das Lichterspektakel sichtbar. Ein Video, das eine Augenzeugin um 18.55 Uhr auf der B27 bei Ludwigsburg aufgenommen hat, zeigt den hell leuchtenden Feuerball am Nachthimmel.

Wie der Meteor in der Region Stuttgart aussah, sehen Sie in unserem Video:

Teile des Meteoriten schlagen in Hausdach ein

Der Meteor hat viele Menschen in Westdeutschland in Atem gehalten. In der Nacht erhielt die Polizei im Nordwesten Baden-Württembergs zahlreiche Anrufe zu dem mysteriösen Leuchtschein am Horizont, bestätigten die Lagezentren der Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn und Karlsruhe. Auch in Südbaden sei er Augenzeugen zufolge zu sehen gewesen.

Bürger hätten von einem „Feuerschein am Himmel“ und einem „Leuchtball“ berichtet, so ein Sprecher der Polizei Mannheim. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen. Teile des Meteoriten sind am Abend in Koblenz in Rheinland-Pfalz in ein Hausdach eingeschlagen. Verletzt wurde dabei niemand.