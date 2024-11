Feuereinsatz in Wendlingen

In Wendlingen kommt es am Donnerstagabend zu einem Küchenbrand. Mehrere Menschen werden verletzt. Das ist über den Hergang bekannt.

red 08.11.2024 - 12:12 Uhr

Zu einem Küchenbrand ist es am Donnerstagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gegen 21.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Eisenbahnstraße aus.