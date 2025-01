Ihre wohl letzte Auslandsreise hätte US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommende Woche auch nach Deutschland geführt. Nun wurde der Besuch wegen der Feuer an der Westküste abgesagt.

red/dpa 10.01.2025 - 08:18 Uhr

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat wegen der Feuerkatastrophe im Großraum Los Angeles einen geplanten Besuch in Deutschland abgesagt. Ursprünglich wollte Harris am 17. Januar die Air Base Spangdahlem in der Eifel besuchen und dort auch mit US-Soldaten sprechen. Die Reise sollte sie vor Deutschland auch auf US-Militärstützpunkte in Singapur und Bahrain führen.