Feuerkatastrophe in den USA

In der kalifornischen Metropole wüten seit einer Woche die Flammen. Auch die Filmbranche hält den Atem an und gibt große Summen an diejenigen, die seit Tagen als Helfer im Einsatz sind.

dpa 14.01.2025 - 09:20 Uhr

Los Angeles - Wegen der verheerenden Brände in der Filmmetropole Los Angeles haben die großen Hollywoodstudios Millionenbeiträge an Rettungskräfte und Hilfsorganisationen gespendet. Amazon, Universal und Netflix stellten am Montag (Ortszeit) nach eigenen Angaben jeweils umgerechnet rund 9,75 Millionen Euro bereit.