Drei Unbekannte, ein brutaler Überfall auf einen Senior und viele offene Fragen. Die Polizei tappt noch im Dunkeln. Was ist am Welzheimer Feuersee wirklich passiert?
29.09.2025 - 11:03 Uhr
Ein Spaziergang in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) endet für einen 73-jährigen Mann mit blutenden Gesichtsverletzungen und einem Krankenhausaufenthalt. Am Freitag zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr soll er laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen an einer Parkbank am Feuersee von drei bislang unbekannten Personen angegriffen worden sein.