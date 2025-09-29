Drei Unbekannte, ein brutaler Überfall auf einen Senior und viele offene Fragen. Die Polizei tappt noch im Dunkeln. Was ist am Welzheimer Feuersee wirklich passiert?

Ein Spaziergang in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) endet für einen 73-jährigen Mann mit blutenden Gesichtsverletzungen und einem Krankenhausaufenthalt. Am Freitag zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr soll er laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen an einer Parkbank am Feuersee von drei bislang unbekannten Personen angegriffen worden sein.

Was sich genau in der Idylle am See abspielte, liegt im Dunkeln. Sicher ist bislang nur: Zwei der mutmaßlichen Angreifer trugen Motorradhelme, der dritte soll schwarze Haare und einen Vollbart gehabt haben. Danach verliert sich ihre Spur.

Rentner kämpft sich verletzt in die Arztpraxis

Der verletzte Mann schleppte sich selbstständig in eine Arztpraxis – mit sichtbaren Spuren im Gesicht. Von dort ging es per Überweisung weiter in ein Krankenhaus. Seine Aussage ist der einzige Anhaltspunkt für die Polizei.

Drei Unbekannte, ein brutaler Überfall, kein klares Motiv. War es ein zufälliger Akt der Gewalt? Ein gezielter Angriff? Oder steckt etwas anderes dahinter? Die Beamten des Polizeipostens Welzheim stehen vor einem Rätsel.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die am Freitagmorgen im Bereich der Brunnenstraße oder rund um den Feuersee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182/92810 zu melden.