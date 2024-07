Die Fußball-EM geht zu Ende. In Stuttgart hat die Feuerwehr alles aufgeboten, was an Haupt- und Ehrenamtlichen da ist. Erlebt haben die Retter kuriose Einsätze im Stadion, freundliche Fans und eine Beinahekatastrophe.

Jürgen Bock 12.07.2024 - 16:00 Uhr

Möglicherweise hat die Fußball-Europameisterschaft dabei geholfen, mehreren Menschen in Stuttgart das Leben zu retten. Denn die Feuerwehr ist in diesen Tagen schnell und noch schlagkräftiger als sonst vor Ort. Es ist ein dramatischer Einsatz, den man am späten Abend des 22. Juni zu bewältigen hat. Es brennt in einer Senioreneinrichtung im Stuttgarter Westen. Zwölf Menschen, mehrere davon bettlägerig, sind vom Rauch eingeschlossen. Mit zwölf Trupps unter Atemschutz gelingt es der Feuerwehr, sie zu retten – und zudem noch 16 weitere Personen ins Freie zu bringen. Vier Menschen werden verletzt, aber alle überleben.