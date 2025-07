Feuerwehr-Einsatz in Schorndorf

Rauchmelder schrillten im Konrad-Haußmann-Weg in Schorndorf, die Feuerwehr rückte mit 24 Kräften an. Doch was sie fand, war eher knusprig als gefährlich.

Frank Rodenhausen 25.07.2025 - 08:48 Uhr

Es war ein Einsatz, der nach Fast Food roch statt nach Feuer – und doch rückte die Feuerwehr mit voller Mannschaft an. Am späten Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr schlugen in einer Wohnung im Konrad-Haußmann-Weg Rauchmelder Alarm, Anwohner witterten Brandgeruch.