Am Sonntagabend ist in der Ditzinger Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.
02.02.2026 - 10:36 Uhr
Der Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Ditzinger Ortsmitte hat am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ließ Kommandant Peter Gsandner gleich nach dem Eintreffen des Ditzinger Löschzuges weitere Kräfte aus den Ditzinger Ortsteilen sowie aus Gerlingen nachrücken, um den Brand in der Marktstraße zu bekämpfen.