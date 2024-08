In der Nacht zum Donnerstag brennen mindestens zwei Autos in einem Hinterhof in Feuerbach. Als die Feuerwehr eintrifft, hat der Brand bereits auf eine Wohnung übergegriffen. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 01.08.2024 - 07:30 Uhr

In einem Hinterhof in der Leobener Straße in Stuttgart-Feuerbach sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Autos in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Fassade des Hauses und auf eine Wohnung über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Kriminalpolizei ermittelt.