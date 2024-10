In der Nacht zum Freitag brennt ein Gebäude in Herrenberg. Der Brand greift schnell auf zwei Scheunen über. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Matthias Kapaun 18.10.2024 - 07:23 Uhr

Die Feuerwehr ist am frühen Freitagmorgen mit einem Großaufgebot zu einem Brand in Herrenberg (Kreis Böblingen) ausgerückt. Das Feuer war in einem Gebäude ausgebrochen und hatte auf zwei Scheunen übergegriffen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge niemand.