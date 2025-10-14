Ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus löst dichten Rauch aus. Die Einsatzkräfte bringen den Brand unter Kontrolle.

red/dpa/lsw 14.10.2025 - 08:14 Uhr

Ein Brand hat einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Mannheimer Innenstadt ausgelöst. Wie die Polizei am Montagabend berichtete, stieg über dem Areal viel Rauch auf. Das Feuer in der Küche eines Büros sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Vermutet wird, dass ein elektronisches Küchengerät in Brand geriet. Die Ursache dafür war zunächst unklar.