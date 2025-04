Gleich zwei Blitzeinschläge in Wohngebäude haben am Freitagabend im Bissingen und Dettingen (Kreis Esslingen) für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Verletzte gab es in beiden Fällen nicht.

Robert Korell 22.04.2025 - 14:40 Uhr

Zwei Blitze haben am Freitagabend in Bissingen und Dettingen (Kreis Esslingen) große Schäden an Wohnhäusern verursacht. In der Weinbergstraße in Bissingen hat ein Blitz um 17.27 Uhr in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und dort ein Feuer ausgelöst.