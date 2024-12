Freiburger Münster Livestream abgebrochen: Debatte um Vorfall bei Christmette

An Weihnachten geht es um Frieden und Versöhnung. In Freiburg gab es dagegen Streit - wegen der Kündigung des langjährigen Domkapellmeisters. Nun gibt es eine Debatte über einen Vorfall in der Heiligen Nacht.