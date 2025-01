Abfall brennt in Tiefgarage – Wohnungen in der Nacht evakuiert

Am frühen Mittwochmorgen hat die Feuerwehr in Filderstadt (Kreis Esslingen) mehrere Wohnungen geräumt, weil in der Tiefgarage des Gebäudes Abfall brannte.

Robert Korell 29.01.2025 - 13:18 Uhr

 In der Diepoldstraße in Filderstadt (Kreis Esslingen) mussten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Wohnungen evakuiert werden, weil es in der Tiefgarage des Gebäudes brannte.