Seit Jahren arbeiten die fünf Filderstädter Feuerwehrabteilungen unter widrigen Bedingungen. Alle Gebäude in der Stadt sind veraltet. Kommt jetzt Bewegung in die Sache?
09.08.2025 - 08:56 Uhr
Als Sven Alt den Motor des Löschgruppenfahrzeugs startet, macht sich augenblicklich eine Abgaswolke breit. Sie umhüllt alles, was neben dem Auspuff steht: Rollcontainer, ein Gerät, mit dem Feuerwehrleute nach dem Einsatz ihre Stiefel reinigen können, Feuerlöscher und etliche andere Dinge. „Heute steht das da, morgen etwas anderes“, sagt Jochen Thorns. Und ja, in der Regel halten sich auch Menschen hier im schmalen Gang im Feuerwehrhaus in Harthausen auf.