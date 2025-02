Der Countdown läuft, drei Minuten lang geht es in rasanter Kamerafahrt aus der Perspektive eines Feuerwehrfahrautos durch die Straßen Leonbergs. Aus den Boxen dröhnt dazu Musik in Kinoqualität. Die Jahreshauptversammlung der Leonberger Freiwilligen Feuerwehr startet mit einem Ausschnitt aus dem auf Youtube verfügbaren Imagefilm. Das in der Corona-Zeit entstandene innovative Format für die Hauptversammlung mit einem multimedialen Mix aus selbst gedrehten Videoclips und professionell moderierten Talk-Runden statt langatmiger Redebeiträge hat sich bewährt und ist auch das Konzept für die aktuelle Jahreshauptversammlung.

Knappe Kommandos, die sitzen

Der erste Spot zeigt die Feuerwehrleute in Aktion bei einem Kellerbrand in Höfingen. Die Kommandos des Zugführers sind knapp: „Tür zu, wir fahren“, am Einsatzort dann ein deutliches „Atemschutz anlegen“. Zunächst muss sich der Gruppenführer einen Überblick verschaffen, es darf keine Hektik aufkommen, dann weiß jeder was zu tun ist.

Lesen Sie auch

Ehre wem Ehre gebührt, das betont auch Oberbürgermeister Martin Cohn in seiner Dankesrede, 568 Einsätze hat die Leonberger Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2024 geleistet, 20 mehr als im Vorjahr, darunter sind sehr viele Verkehrsunfälle, aber auch klemmende Aufzugtüren oder die zahlreichen Alarme der Brandmeldeanlage im Engelbergtunnel. Das ist ein neuer Einsatzrekord. Gut, dass es auch bei den Neuzugängen in der Einsatzabteilung einen Rekord gibt: 25 Feuerwehrmänner und -frauen können bei der Jahreshauptversammlung auf der Bühne begrüßt werden. Ausgeschieden sind dagegen acht Feuerwehrleute. Insgesamt gibt es 357 Mitglieder.

Auch die Jugendabteilung steht sehr gut da, der Nachwuchs ist gesichert. Wie der Jugendbetreuer Ruben Werbke in einer der Talk-Runden berichtet, sind aktuell 46 Jugendliche aktiv, dazu kommen drei Schnupperkinder und zwölf Kinder auf der Warteliste. Ab zehn Jahren kann man bei der Feuerwehr mitmachen. Im Video-Einspieler schwärmen die Jugendlichen von der Feuerwehr. Die Übungen seien sehr abwechslungsreich, man könne Freunde finden, erste Schüchternheit überwinden und sich mit der Technik der Feuerwehrautos oder auch mit Atemschutztechniken vertraut machen.

Rettung aus Höhen und Tiefen

In einer der von Hannah Krause moderierten Talk-Runden stellt Matthias Fritz die „Fachgruppe Absturzsicherung und einfache Rettung aus Höhen und Tiefen vor, kurz ERHT. „Wobei das Wort ,einfache’ hier nicht so wörtlich zu nehmen ist“, betont Fritz, es sei eher eine Abgrenzung zur speziellen Rettung zum Beispiel aus ganz großen Höhen.

„Wir haben immer besondere Einsätze“, erklärt Fritz, zum Beispiel einen Mann zu bergen, der sich beim Putzen seiner Photovoltaik-Anlage verletzt hat, einem Mann zu helfen, der einen Steilhang heruntergerutscht ist oder auch ein Vogelkind aus einem Dachgiebel zu befreien. Oft geht es auch um die Beseitigung von Sturmschäden auf Dächern. Was man dafür an Voraussetzungen braucht, fragt die Moderatorin. „Man sollte keine Höhenangst haben, aber einen gesunden Respekt vor der Höhe“, so Fritz. Und vor allem: „Die Knoten müssen sitzen“. Das wird in gemeinsamen Trainings ausgiebig trainiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Grundlagen der Absturzsicherung wie Knoten, Aufbau der Sicherungskette sowie das schnelle Anlegen des Auffanggurtes. Dazu gehören 2024 auch Kletterübungen an der Außenseite des Baugerüstes am Turm der Stadtkirche, auf engen Steigleitern an Silos in der Kläranlage oder auch im Hochregallager der Firma Geze.

Wer will beim Schalmeienzug mitmachen?

Volles Haus: Die Leonberger Feuerwehr hat derzeit 357 Mitglieder. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Zahlreiche Gäste sind der Einladung zur Hauptversammlung gefolgt, darunter das THW, mit seinem neuen Ortsbeauftragten Daniel Lok und dem Stellvertreter Immanuel Munzinger, Vertreter von Polizei, Rettungswache, DRK Ortsverein, Deutsche Rettungsflugwacht und die Wehren aus Gerlingen, Renningen und Magstadt sowie die Bosch Werksfeuerwehr. Den weitesten Weg haben die Gäste aus Kaltern genommen. Seit 1986 besteht die Feuerwehr-Partnerschaft und jedes Jahr gibt es einen Austausch. Auch beim kommenden Pferdemarkt wird die Kalterner Feuerwehr wieder mit dabei sein.