Nach emotionalen Diskussionen ist überraschend Tempo in das Projekt gekommen: Der Neubau der Feuerwache wird auf 7,5 Millionen Euro abgespeckt. Alle ziehen an einem Strang.
17.11.2025 - 19:14 Uhr
Dass Leonbergs Gemeinderäte und Rathauschef Martin Georg Cohn (SPD) einmal spürbar an einem Strang ziehen, war in den vergangenen Jahren eher die Ausnahme. Umso bemerkenswerter war nun der Ton im jüngsten Planungsausschuss: Beim Thema Neubau der Feuerwache im Leonberger Teilort Warmbronn gratulierten sich Verwaltung und Kommunalpolitiker gegenseitig – so schnell und einvernehmlich sei man selten zu einer gemeinsamen Linie gekommen, war man sich einig.