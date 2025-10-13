Der Neubau im Leonberger Stadtteil Warmbronn soll 8,6 Millionen Euro kosten. Viel zu viel, sagen Kommunalpolitiker
13.10.2025 - 16:26 Uhr
Das Gebäude in Warmbronn besteht aus einer 380 Quadratmeter großen Fahrzeughalle mit fünf Stellplätzen. Es gibt eine Lagerfläche, einen Besprechungsraum sowie Dusche und Toiletten. Im Obergeschoss befinden sich zwei Büros, ein Fitnessraum, eine Küche, ein Schulungsraum von 130 Quadratmetern und eine fast 50 Quadratmeter große Dachterrasse. Von unten nach oben kommt man mit einem Aufzug.