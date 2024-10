Das 27 Jahre alte LF 16/12 muss ersetzt werden. Auch weitere Einsatzfahrzeuge sind in die Jahre gekommen.

Brundhilde Arnold 06.10.2024 - 10:38 Uhr

Aus dem Jahr 1997 stammt eines der in Renningen stationierten Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Rankbachstadt. An dem Fahrzeug mit der Bezeichnung LF 16/12 fallen immer wieder umfangreiche Reparaturen an und Ersatzteile seien kaum noch zu finden, heißt es dazu von Seiten der Feuerwehr-Verantwortlichen. Es muss also ein neues Löschfahrzeug angeschafft werden. Dies ist aber finanziell keine Kleinigkeit. Außerdem rechnen die Fachleute mit einer Lieferzeit von 18 Monaten, sodass das in die Jahre gekommene LF 16/12 wohl noch zwei Jahre seinen Dienst tun muss. Eile ist also geboten. Der Gemeinderat hat jetzt der Stadtverwaltung grünes Licht dafür gegeben, eine europaweite Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung zu starten.