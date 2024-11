Qualm in der Römergalerie sorgt zur Mittagszeit für Aufregung. Das Geschäftszentrum wird evakuiert. Ursache ist ein angebranntes Essen in der Mikrowelle.

Thomas K. Slotwinski 19.11.2024 - 14:20 Uhr

Große Aufregung zur besten Mittagspausenzeit im Leonberger Zentrum: Am Dienstag um 12.10 Uhr wird die Kreuzung am Neuköllner-Platz von fünf Fahrzeugen der Feuerwehr, Polizeiautos und Rettungswagen blockiert. Aus der Römergalerie dringt Rauch. Die Feuerwehrleute, 25 sind vor Ort, eilen in den Geschäfts- und Bürokomplex.