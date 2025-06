Auf dem Dach einer Hochhaus-Baustelle bricht am Morgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit rund 130 Leuten vor Ort. Noch ist der Einsatz nicht beendet.

red/dpa 30.06.2025 - 11:47 Uhr

Auf dem Dach der Baustelle des John Jahr Hauses in Berlin ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Es gibt zum jetzigen Stand keine Verletzten. Wir sind sehr froh, dass die Feuerwehr alles so schnell und gut unter Kontrolle gebracht hat“, sagte Josef Girshovich, Sprecher der Hamburger Eigentümerfamilie Jahr, der Deutschen Presse-Agentur.