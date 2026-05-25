Die Feuerwehr Leonberg wird am Samstagvormittag zum Warmbronner See gerufen. Noch ist unklar, wer das Wasser verunreinigt hat. Die Polizei ermittelt.
25.05.2026 - 17:45 Uhr
Am langen Pfingstwochenende war die Leonberger Feuerwehr mehrmals im Einsatz. Über einen der Einsätze ärgert sich der Einsatzleiter Markus Kuchert: Unbekannte haben einen Pulverfeuerlöscher in den Warmbronner See abgeblasen. Sprich: Sie haben das Pulver erst ins Wasser entleert und danach auch noch den Feuerlöscher hineingeworfen. Das Löschpulver bedeckte laut der Feuerwehr etwa ein Drittel der Wasseroberfläche. „Die Polizei verständigte uns am Samstagvormittag und wir verständigten das Umweltschutzamt wegen der Gewässerverunreinigung“, erzählt Markus Kuchert.