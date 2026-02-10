Feuerwehreinsatz Brand im Rathaus Fellbach – Mitarbeiter müssen Gebäude verlassen
Flammen schlagen am Dienstagvormittag aus dem Kamin des Fellbacher Rathauses: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rücken an – das Gebäude wird geräumt.
Flammen schlagen am Dienstagvormittag aus dem Kamin des Fellbacher Rathauses: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rücken an – das Gebäude wird geräumt.
Ein technischer Probelauf hat am Dienstagmorgen gegen 10.25 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Rathaus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. Nach einem Test des Notstromerzeugers im Keller des Gebäudes geriet der sogenannte Ablaufkamin in Brand. Auf dem Dach schlugen daraufhin sichtbar Flammen aus dem Kamin, wie die Feuerwehr mitteilt.