Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim führt am Sonntag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Das Gebäude ist aufgrund des Rauchgasniederschlags aktuell nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 12.30 Uhr in einem Kellerabteil eines Hauses in der Eichendorffstraße aus. Es kam zu einer starken Rauch- und Hitzeentwicklung. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen auf andere Kellerabteile sowie auf das restliche Gebäude verhindern.

Haus ist derzeit nicht bewohnbar – Polizei ermittelt Brandursache

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 120.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Rauchgasniederschlags ist das Haus derzeit nicht bewohnbar, sodass die Bewohner vorübergehend anderweitig untergebracht werden mussten.

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Eichendorffstraße und die Limburgstraße für etwa zwei Stunden gesperrt werden.