Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim führt am Sonntag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Das Gebäude ist aufgrund des Rauchgasniederschlags aktuell nicht bewohnbar.
09.02.2026 - 14:19 Uhr
Die Feuerwehr in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 12.30 Uhr in einem Kellerabteil eines Hauses in der Eichendorffstraße aus. Es kam zu einer starken Rauch- und Hitzeentwicklung. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen.