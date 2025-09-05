Die Feuerwehr rückte am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Haus in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) aus. Verletzt wurde niemand, der Rauch zog jedoch durch alle Stockwerke.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Im Keller eines Einfamilienhauses in Affalterbach ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dieser war gegen 15.52 Uhr gemeldet worden, woraufhin die Feuerwehren aus Affalterbach, Marbach und Erdmannhausen sowie die Polizei und der Rettungsdienst ausrückten. Beim Eintreffen des Einsatzleiters der Feuerwehr Affalterbach nach nur sechs Minuten hatte sich der Rauch bereits über alle Stockwerke ausgebreitet.

 

Nachbarn kümmern sich um die Bewohner des Hauses

Die Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst und der spontan helfenden Nachbarschaft betreut. Die Feuerwehr startete unter Atemschutz die Brandbekämpfung. Parallel dazu wurden die Kellerräume mit Wärmebildkameras abgesucht. Das Wohnhaus wurde zudem mit Belüftungsgeräten belüftet, um weitere Schäden durch den Rauch zu reduzieren. Der Brand war gegen 16.24 Uhr gelöscht.

Während glücklicherweise niemand zu Schaden kam, ist das Gebäude aufgrund des Brandrauchs vorerst nicht mehr bewohnbar. Auch Bürgermeister Steffen Döttinger und Hauptamtsleiter Mario Dittmann waren vor Ort, um sich über den Einsatz zu informieren. Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Sascha Hänig lobte das Zusammenspiel der beteiligten Einsatzkräfte und das Engagement der Nachbarschaft.