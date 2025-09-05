Die Feuerwehr rückte am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Haus in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) aus. Verletzt wurde niemand, der Rauch zog jedoch durch alle Stockwerke.

Julia Amrhein 05.09.2025 - 08:52 Uhr

Im Keller eines Einfamilienhauses in Affalterbach ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dieser war gegen 15.52 Uhr gemeldet worden, woraufhin die Feuerwehren aus Affalterbach, Marbach und Erdmannhausen sowie die Polizei und der Rettungsdienst ausrückten. Beim Eintreffen des Einsatzleiters der Feuerwehr Affalterbach nach nur sechs Minuten hatte sich der Rauch bereits über alle Stockwerke ausgebreitet.