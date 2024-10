Zwölf Menschen bei Brand in Hotel verletzt - ein Mann in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Hotel in Bamberg sind am Freitagabend zwölf Menschen verletzt worden, darunter einer lebensgefährlich. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer in einer Küche aus.

red/AFP 05.10.2024 - 15:02 Uhr

Bei einem Brand in einem Hotel in Bamberg sind am Freitagabend zwölf Menschen verletzt worden. Ein 67-jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Küche aus, die allen Hotelgästen zugänglich war. Die genaue Brandursache werde noch ermittelt.