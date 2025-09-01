Ein defektes Elektrogerät war wohl die Ursache für einen Küchenbrand in Besigheim (Kreis Ludwigsburg).

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Glück im Unglück hatten die Bewohner einer Seniorenresidenz in der Bülzenstraße in Besigheim bei einem Brand am Sonntagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 16.40 Uhr ein Elektrogerät in einer Wohneinheit wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Eine Bewohnerin der betroffenen Wohnung habe noch versucht, das Feuer zu löschen, doch dieses breitete sich rasch in der gesamten Küche aus, bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf.

 

Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Zwei Personen mussten jedoch aus den oberen Stockwerken mit einer Drehleiter über den Balkon gerettet werden. Eine 87-jährige und eine 71-jährige Frau sowie ein 83-jähriger Mann erlitten leichte Verletzungen, sie wurden durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Fast alle konnten noch am selben Tag wieder in ihre Wohnungen, lediglich die Senioren aus den oberen Stockwerken brachte man vorsorglich über Nacht im benachbarten Pflegeheim unter. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort, außerdem vier Streifen der Polizei.