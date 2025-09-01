Ein defektes Elektrogerät war wohl die Ursache für einen Küchenbrand in Besigheim (Kreis Ludwigsburg).

Sabine Armbruster 01.09.2025 - 14:04 Uhr

Glück im Unglück hatten die Bewohner einer Seniorenresidenz in der Bülzenstraße in Besigheim bei einem Brand am Sonntagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 16.40 Uhr ein Elektrogerät in einer Wohneinheit wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Eine Bewohnerin der betroffenen Wohnung habe noch versucht, das Feuer zu löschen, doch dieses breitete sich rasch in der gesamten Küche aus, bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf.