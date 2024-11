Da war der Schreck sich kurz groß: 28 Personen mussten am Sonntagnachmittag wegen eines Gaslecks ihre Wohnungen verlassen.

Anke Kumbier 03.11.2024 - 17:28 Uhr

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag in die Lange Straße in Böblingen ausgerückt. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte jemand wahrscheinlich aus Versehen eine Gasleitung angebohrt, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.