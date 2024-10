Bei einem Brand in einem Seniorenzentrum in Esslingen wurde am Donnerstag eine 88-jährige Bewohnerin leicht verletzt. Sie kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Elke Hauptmann 03.10.2024 - 14:15 Uhr

Leicht verletzt wurde eine Seniorin in den frühen Morgenstunden des Donnerstags bei einem Brand in einem Pflegeheim in der Esslinger Pliensauvorstadt. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.