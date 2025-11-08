Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in einem Hotel in Filderstadt ausgerückt. Die Gäste mussten ihre Zimmer verlassen – und kamen teilweise in einem Restaurant unter.

In die nächtliche Kälte mussten sich rund 150 Hotelgäste am Freitagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes in Filderstadt flüchten. Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 21.30 Uhr die Brandmeldeanlage eines Hotels in der Filderbahnstraße angeschlagen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein Großteil der etwa 150 Hotelgäste das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr stellte starken Funkenflug am Dach des Hotels fest. Wie sich weiter zeigte, war ein Kaminbrand die Ursache. Dieser konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Der Rettungsdienst war im Einsatz, verletzt wurde aber niemand.

Busbahnhof für rund eineinhalb Stunden gesperrt

Rund die Hälfte der Hotelgäste nahm das Angebot des Betreibers eines nahe gelegenen Restaurants in Anspruch und harrte dort aus.

Für die Dauer des Einsatzes musste der Busbahnhof in der Nähe bis circa 23 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Feuerwehr war mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.