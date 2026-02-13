Auf dem Herd vergessenes Essen war vermutlich die Ursache für einen Feuerwehreinsatz in Herrenberg. Offenbar konnte hier eine mögliche Katastrophe noch verhindert werden.
13.02.2026 - 11:35 Uhr
Am Freitagvormittag kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Herrenberg (Kreis Böblingen). Wie Feuerwehr und Polizei berichten, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.20 Uhr in den Franz-Liszt-Weg alarmiert. In einem dortigen Hochhaus war aus dem ersten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden.