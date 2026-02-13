Auf dem Herd vergessenes Essen war vermutlich die Ursache für einen Feuerwehreinsatz in Herrenberg. Offenbar konnte hier eine mögliche Katastrophe noch verhindert werden.

Am Freitagvormittag kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Herrenberg (Kreis Böblingen). Wie Feuerwehr und Polizei berichten, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.20 Uhr in den Franz-Liszt-Weg alarmiert. In einem dortigen Hochhaus war aus dem ersten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Brandursache vermutlich auf dem Herd vergessenes Essen. Ein offenes Feuer war nach aktuellen Erkenntnissen wohl noch nicht ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, hatte eine Person leichte Verletzungen erlitten und wurde medizinisch versorgt.

Feuerwehrsprecher: Rauchmelder verhindert größere Katastrophe

Aufgrund der Größe und Höhe des Gebäudes hatten die die Einsatzkräfte vorsorglich Großalarm ausgelöst. Mehrere Einheiten waren angerückt, um die Lage schnell unter Kontrolle zu bringen und das Gebäude nach möglichen Brandnestern zu überprüfen. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

Ein Brand in einem Hochhaus hätte gravierende Auswirkungen haben können. Foto: SDMG

Ein Pressesprecher der Feuerwehr Herrenberg hob im Nachgang zu dem Einsatz die große Bedeutung von Rauchmeldern hervor. Bei dem hier vorliegenden Fall habe diese Warnvorrichtung frühzeitig ausgelöst und damit möglicherweise eine größere Katastrophe verhindert.