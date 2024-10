Ein Brand bricht in einem Geschäft in Karlsruhe aus. Die Feuerwehr kann das Feuer schnell löschen. Weil das Gebäude verwinkelt ist, hält sich der Rauch jedoch.

red/dpa 20.10.2024 - 15:09 Uhr

Nach einem Brand in einem Laden der Kaiserpassage in Karlsruhe steht in mehreren Geschäften noch Rauch. Belüftungsmaßnahmen liefen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer sei in einem Geschäftsraum ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die „Badischen Neuesten Nachrichten“ und das Portal ka-news hatten zuerst berichtet.