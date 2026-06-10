Die Feuerwehr wurde Dienstagnacht zu einem Einsatz in die Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim gerufen. Dort war auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Julia Amrhein 10.06.2026 - 13:33 Uhr

Die Feuerwehr musste Dienstagnacht in Kornwestheim zu einem Brand in der Theodor-Heuss-Straße ausrücken. Eine Nachbarin hatte gegen 22.30 Uhr zunächst Rauchgeruch wahrgenommen und anschließend den Notruf gewählt. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ein offenes Feuer auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses vor.