Lichterkette setzt Vorhang in Brand

Feuerwehreinsatz in Kornwestheim

Eine defekte Lichterkette hat am Samstagabend einen Wohnungsbrand in Kornwestheim ausgelöst. Zum Glück konnte die Feuerwehr rasch eingreifen.

Julia Amrhein 08.12.2024 - 12:46 Uhr

Eine Lichterkette hat am Samstagabend in Kornwestheim einen Wohnungsbrand ausgelöst – der glücklicherweise glimpflich verlief. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 19.20 Uhr wohl ein technischer Defekt dafür gesorgt, dass der Vorhang der Balkontüre plötzlich in Flammen stand.