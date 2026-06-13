Feuerwehreinsatz in Löchgau: Familie entdeckt Skorpion im Kinderzimmer

Einen gruseligen Fund hat eine Familie aus Löchgau in der Nacht auf Donnerstag in einem der Kinderzimmer gemacht: einen etwa sieben Zentimeter langen Skorpion. Sie alarmierte die Feuerwehr Löchgau, die das Tier mitnahm und es später an einen Experten zur näheren Untersuchung gab. Woher der Skorpion kam, ist unklar.

Gegen 0 Uhr ging der Anruf bei der Einsatzstelle ein. „Das war auch für uns etwas sehr Ungewöhnliches und Aufregendes“, erzählt der Kommandant Oliver Siegel. Insbesondere, weil nach der Alarmierung nicht sicher war, um welche Art von Skorpion es sich handelte und ob und wie giftig er war.

Herkunft des Skorpions ist unklar

„Als wir ankamen, hatte der Vater das Tier glücklicherweise schon eingefangen und in ein passendes Gefäß gesteckt.“ Die Feuerwehr musste es also nur entgegennehmen und zur Wache bringen. Dort wurde der Exot zunächst provisorisch in der Werkstatt aufbewahrt. „Wir haben schon lange darüber nachgedacht, uns etwas anzuschaffen, um für solche Fälle ausgerüstet zu sein, aber irgendwie hat man dann doch nicht mit gerechnet“, sagt Oliver Siegel. Das sei jetzt ein guter Anlass, das nachzuholen.

Am nächsten Tag wurde der Skorpion an einen Reptilienspezialisten von der Feuerwehr Bissingen übergeben zur weiteren Bestimmung und Versorgung. Dessen Einschätzung nach handelt es sich wohl um einen Waldskorpion, der zwar giftig ist, aber für den Menschen nicht gefährlich.

Aber woher kam der Exot? Zwar besitze der Vater der Familie selbst ein Terrarium, weshalb er auch ein geeignetes Gefäß zur Hand hatte, allerdings keine Skorpione. „Die Familie war vorher auch nicht im Urlaub“, so Siegel. „Allerdings lebt sie in einem Mehrfamilienhaus, da kann es natürlich auch passiert sein, dass ihn jemand anderes mitgebracht hat und der Skorpion über den Keller oder die Waschküche zu der Familie gelangt ist.“ Auch eine versehentliche Einfuhr über ein Paket sei denkbar.

Immer wieder kommt es zu Berichten aus Supermärkten, die beispielsweise in Bananenlieferungen eine Giftspinne entdecken. Vor anderthalb Jahren berichtete eine Frau aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, dass sie in ihrem Einkauf einen Skorpion gefunden habe.