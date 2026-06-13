Feuerwehreinsatz in Löchgau Familie entdeckt Skorpion im Kinderzimmer
Verletzt wurde niemand, das Tier wurde mittlerweile an einen Experten zur näheren Untersuchung übergeben.
Verletzt wurde niemand, das Tier wurde mittlerweile an einen Experten zur näheren Untersuchung übergeben.
Einen gruseligen Fund hat eine Familie aus Löchgau in der Nacht auf Donnerstag in einem der Kinderzimmer gemacht: einen etwa sieben Zentimeter langen Skorpion. Sie alarmierte die Feuerwehr Löchgau, die das Tier mitnahm und es später an einen Experten zur näheren Untersuchung gab. Woher der Skorpion kam, ist unklar.