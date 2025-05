Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in einem Reihenhaus in Ludwigsburg gerufen. Dort war gegen 3 Uhr in der Küche eine Feuer ausgebrochen, die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Julia Amrhein 14.05.2025 - 11:56 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch ist in einem Reihenhaus im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei hatte ein 42-Jähriger den Brand in seiner Küche kurz vor 3 Uhr selbst bemerkt und gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Lüderitzstraße hatte der Familienvater das Haus bereits gemeinsam mit seiner Frau und den fünf Kindern im Alter von 2 bis 15 Jahren verlassen.