Unbekannte zünden Altpapier in Garage an

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in der Saarstraße in Ludwigsburg in eine Garage eingebrochen und haben dort gezündelt.

Julia Amrhein 16.05.2025 - 14:22 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Ludwigsburg in einer Garage gezündelt. Die Aufmerksamkeit eines Anwohners verhinderte dabei wohl Schlimmeres: Er hatte kurz vor 2.25 Uhr sein Fenster zum Lüften öffnen wollen, stattdessen zog jedoch Rauch von außen in seine Wohnung. Der Mann alarmierte die Polizei, die gemeinsam mit der Feuerwehr in die Saarstraße ausrückte.